محمد اسماعيل - القاهرة - السفير ماجد عبدالفتاح: أمريكا هددت بوقف تمويل الأمم المتحدة حال انضمام فلسطين

كتبت -داليا الظنيني:

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الجمعة المقبلة، على مشروع قرار يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تهدد بوقف تمويل الأمم المتحدة، حال انضمام دولة فلسطين للمنظمة الدولية دون موافقة واشنطن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بدفع 25% من موازنة الأمم المتحدة البالغة نحو 13 مليار دولار، معقبًا: «هذا تهديد نعلمه، لكننا ماضون في طريقنا في إطار سعينا لإحقاق الحق وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة».

وأكد أن المجموعة العربية تتعامل مع هذا التهديد بقدر من الجدية دون التأثير على المصالح الرئيسية، قائلًا إن واشنطن تتذرع بأن فلسطين لا تمتلك مقومات الدولة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الميثاق، والتي تشمل: امتلاك أرض والسيادة عليها وامتلاك أجهزة تنفيذية وتشريعية.

وأوضح أن فلسطين قائمة وتتوفر لديها المقومات الموجودة في الميثاق لعضوية الأمم المتحدة، وفي 2021 صدر قرار من الجمعية العامة بمنح فلسطين وضع الدولة المراقب، وبالتالي هناك اعتراف من الجمعية بالأمر مسبقًا.

وأكد أن المجموعة العربية تعمل على زيادة أعداد الدول المعترفة بدولة فلسطين، متوقعًا أن تنضم إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا والنرويج إلى قائمة الاعتراف في الأيام المقبلة.

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