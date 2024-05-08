انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 في محافظة الشرقية.

علي عبدالرؤوف أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية أوضح أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية كانت قد أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني "دور مايو" على مستوى 20 إدارة تعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أفاد بأنه قد تم تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

شدد وكيل الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وذلك بتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أكد وكيل الوزارة كذلك على عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددًا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.