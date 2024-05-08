الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125

افادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بأن "عطلا طرأ على رقم الطوارئ 125 في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني". ودعت "المواطنين للاتصال على احد الأرقام التالية للتبليغ عن اي طارئ /70192912/70192913/70192914/70192915".

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