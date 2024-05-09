باسيل: الحل ليس بدعم الجيش لمنع هجرة النازحين السوريين الى اوروبا بل بالمساعدة على عودتهم الى سوريا

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى انه على اسرائيل ان تختار بين العنف او السلام مع السعودية واعطاء الفلسطينيين الحق بتقرير المصير والاعلان عن الدولة الفلسطينية، واسرائيل هي صنيعة الغرب وكلفة بقائها اصبحت باهظة، واليوم اصبح هناك توزيع ادواء بالمنطقة وايران هي الرابح الاكبر، ولا اعتقد ان احدا من الدول العربية تريد ان تنتصر حماس.

واعتبر باسيل في حديث الى "روسيا اليوم"، بان المفاوض الاول بالحرب مع لبنان اليوم هو الاميركي، ولدى حزب الله تواصل مع الاميركيين بطريقة غير مباشرة، واليوم المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين يتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. واكد بانه ستكتب الهزيمة لاسرائيل بحال انتقل الى الجبهة الشمالية، وعلى لبنان ابعاد الحرب عنه، الا اذا ارادت اسرائيل الحرب وعندها ننتقل الى حالة الدفاع.

واكد بانه بنتيجة الحرب الحالية لن يكون هناك استعادة للحقوق اللبنانية، بل العودة الى اتفاق 1701 في العام 2006، واعتبر بان لبنان لا يستطيع حمل الجبهة لوحده، واليوم التفاوض بين حماس واسرائيل ولبنان ينتظر الاتفاق حول الهدنة في غزة ونحن لسنا مع هذا الشيء.

واكد بان هناك ربط بين حرب غزة والاستحقاق الرئاسي في لبنان، وما هو ذنب المؤسسسات الدستورية في لبنان بهذا الربط غير المعلن. واكد رفض الانتظار المميت للاستحقاق الرئاسي، وهذا الموضوع يحتاد الى نفس سيادي وطني.

وحول ملف النازحين السوريين، اكد باسيل بان الحل ليس بدعم الجيش لمنع هجرة النازحين الى اوروبا بل بالمساعدة على عودتهم الى سوريا، واكد بان الموقف من سوريا لا افق سياسي له، وهناك تعاون سياسي مستقبلي مع الرئيس السوري بشار الاسد من السعودية وغيرها. واعتبر بان المشكلة هو بخضوع الطبقة السياسية في لبنان للارادة الخارجية، ويجب اعادة كل نازح سوري اقتصادي الى سوريا، وكل نازح لديه مشكل سياسي او امني لديه معالجة مختلفة، اما يذهب الى بلد ثالث، او مؤقتا في لبنان لحل ازمته.