"حزب الله" نعى علي أحمد حمزة من بلدة دبعال الجنوبية

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد علي أحمد حمزة "أبو أحمد"، مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

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