نفوق نحو 800 خنزير جراء حريق هائل بمزرعة في سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

نفق نحو 800 خنزير جراء اندلاع حريق هائل في مزرعة خنازير جنوب بحيرة كونستانس بسويسرا، حسبما ذكرت الشرطة في إقليم سانت جالن السويسري، اليوم الخميس.

ولم يصب أي شخص بأذى في الحادث الذي وقع في بلدة جوساو، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب بحيرة كونستانس.

وقالت الشرطة إنه تم إنقاذ نحو 90 من أمهات الخنازير و600 خنزير صغير، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

وعثرت فرقة الإطفاء على حظيرتين متضررتين في وقت مبكر مساء أمس الأربعاء، حيث انهار سقف إحدى الحظيرتين ما أسفر عن احتراقها بالكامل.

وتمكنت فرقة الإطفاء من منع امتداد ألسنة اللهب إلى الحظيرة الثانية، والتي تضررت جراء الدخان الكثيف. وقدرت الأضرار المادية بمئات الآلاف من الفرنكات السويسرية.