"إسرائيل هيوم": مجلس الحرب والكابينت سيعقدان جلسات حاسمة بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات بايدن

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي، قوله إنّ "مجلس الحرب والكابينت سيعقدان جلسات حاسمة بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن"، بشأن توقيف تصدير الأسلحة لإسرائيل على خلفية عمليتها العسكرية في رفح.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، أنّه "إذا ذهب الإسرائيليون إلى رفح فلن أزودهم بالأسلحة المستخدمة تاريخيًا للتعامل مع المدن".

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "العملية الواسعة في رفح تم وقفها حتى الآن".

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل وأنّه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد قصف عنيف استهدف محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة ورغم التحذيرات الدولية من عملية عسكرية في رفح.

وقامت الفصائل الفلسطينية في غزة، بعمليات التصدي في مواجهة القوات الإسرائيلية المتوغّلة في رفح.