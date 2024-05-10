ارتفاع ملحوظ بالحرارة غدا والتي تلامس الـ36 درجة خاصة في المناطق الجنوبية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية على لبنان يوم غد الجمعة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تلامس ال ٣٦ درجة خاصة في المناطق الجنوبية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة محملة بالغبار، تنحسر تدريجياً اعتباراً من صباح يوم السبت وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً فوق اليونان مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً ويشتدّ تأثيره يوم الأثنين حيث تتساقط أمطار غزيرة مع احتمال حدوث برق ورعد ويستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٩ درجات خاصة جنوب البلاد مع نسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء الرؤية أحياناً. .

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية ومن المتوقع ان تشتدّ ليل الأحد/الاثنين.

الإثنين: غائم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.