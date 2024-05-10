قطار ركاب يصدم طفلا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

لقي طفل مصرعه في السويس على شريط السكة الحديد، بعد أن صدمه قطار الركاب القادم من الإسماعيلية، وذلك بدائرة قسم حي الأربعين.

تلفت شرطة النجدة بلاغا من المواطنين بالحادث، وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين إلى موقع البلاغ بمنطقة الألبان القديمة.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان أن الطفل مروان خالد صابر - 14 عامًا، عبر شريط السكة الحديد من منطقة أمام مدخل شارع عمر بن الخطاب، وهي غير مخصصة لعبور الأفراد والمركبات.

وتصادف ذلك مع عبور قطار الركاب 3466 قادم من الإسماعيلية متجهًا إلى محطة السويس، حيث أخطأ الطفل في تقدير المسافة بينه والقطار، ولم يستطع تجاوز السكة الحديد فصدمه القطار.

ووجه مرفق إسعاف السويس سيارة لنقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.