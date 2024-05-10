بو عاصي: لا توجد لغة الاستسلام في قاموسنا بل متعلّقون بأرضنا ووطننا ومؤسساتنا

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "ما تقوم به المعارضة هو رفع الصوت والضغط لإحترام الدستور"، لافتاً الى أن "قرار الحرب والسلم الذي يجب أن يؤخذ في الحكومة اللبنانية وبأكثرية الثلثين هو مختطف مثل كل الدولة اللبنانية من قبل حزب الله تحت حجج كثيرة كتخفيف الضغط عن غزة فيما على أرض الواقع مُسحت غزة وفُقدت مقومات العيش فيها".
وأشار بو عاصي، عبر قناة "العربية"، الى أنه "على من يبحث عن مدخل للحل وتهدئة الجبهة جنوباً التواصل مع إيران لأن حزب الله لا يتجاوب مع أحد تحت شعار (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)".
وأكد أننا "لا نخاف من تسليم لبنان من قبل المجتمع الدولي لحزب الله لأن لا أحد يستطيع تسليم بلد لأي أحد إلا إذا كان أهله مستسلمون ونحن لا توجد لغة الاستسلام في قاموسنا بل متعلّقون بأرضنا ووطننا ومؤسساتنا وشعبنا. من يريد تسليم "حزب الله" مقدرات البلد فليسلّمه مقدرات بلده".
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