أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "فجرنا حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في آليات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون في غزة، وقصفنا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات صهيونية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح". كذلك أعلنت السرايا، أنها "سيطرت على طائرة صهيونية مسيرة من نوع سكاي لارك في رفح جنوبي قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": سيطرنا على طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "سكاي لارك" في رفح جنوبي قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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