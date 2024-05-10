رامي ابوحمدان: غزة كشفت الأقنعة عن وجوه كل المتخاذلين والمنافقين في العالم

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي ابوحمدان، خلال لفاء سياسي نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي شعبتي الروضة والمرج في البقاع الغربي، الى ان "غزة كشفت الأقنعة عن وجوه كل المتخاذلين والمنافقين في العالم، وكشفت زيف القدرة العسكرية لهؤلاء الذين كانوا يخيفون المسلمين والعرب فيها، فأرتهم أن القضية ليست بالسلاح بل ممن هم خلف السلاح، العدو الإسرائيلي لديه نخب مدربة وأفضل آلة قتالية وعسكرية وحربية كلها سقطت أمام كلمة الله أكبر".

ورأى أن "لغزة فضل علينا، والعودة إلى الوراء خطأ فادح ولا يجوز لأحد أن يعود ولو خدوة واحدة إلى الخلف مطلقاً وهذه الدماء ليست رخيصة بل يجب أن تكون نتيجته استعادت فلسطين بكاملها وليس العودة العادية لحدود غزة، وكل ما نراه من الإسرائيلي أنه فقد صوابه، ونتنياهو مجنون ولا خارطة طريق ماذا سيفعل، وحتى الأمريكي ليس لديه رؤية لليوم التالي ، وليس فيما يخص فلسطين فقط وجه المنطقة كله تغيير، في لبنان نحن مستفيدون مما يجري وكل الدول العربية وحتى المطبعة سينالها من خير فلسطين، فلسطين ستفرض نفسها من جديد".

الشيخ القطان قال :" نحن في لبنان والعراق واليمن وكل مكان يوجد فيه مقاوم وثبات على الحق نجد من يساند غزة، وهؤلاء يعطون كل العالم والأحرار والمسلمين وكل إنسان يريد الكرامة والعزة والتمكين على الأرض يعطوننا دروسا بالعزة والكرامة والإيمان والصبر والثبات على الحق، لقد راهن كثيرون على سقوط هؤلاء المجاهدين في غزة، ولكن مع كل ذلك نجد حركات المقاومة والمجاهدين ثابتين صامدين، ونحن نرى النصر بثباتهم وصبرهم وإيمانهم وبالرغم من كل التآمر والتخاذل وكل المؤامرات التي حيكت عليهم، لكنهم أثبتوا أنهم قادرون بأن يحققوا النصر للأمة".

بدوره، أكد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، "معرفة عنوان واحد أساسي هو أن عزة الأمة وكرامتها لا تتحقق أبدا إلا من خلال هذا العنوان والجهاد في سبيل الله، ومن لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله وبالدعاء وبالموقف ولنكن عونا لأهلنا وإخواننا في فلسطين وغزة، وكونوا على يقين أن النصر ليس إلا صبر ساعة".

ودعا "كل الطلاب والجامعات للإنتفاض في لبنان والدول العربية والإسلامية وليكونوا عونا لأهلهم وإخوانهم في غزة وان شاء الله قريبا سنصلي جميعا في الأقصى والقدس الشريف".