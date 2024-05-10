الخارجية الفلسطينية رحبت بالتصويت في الأمم المتحدة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ"تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي منح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية". ورأت أنه يؤكد "أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة".
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، إن "هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة (...) وبذلك فانها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مرحبة ب "التصويت الكاسح والاجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
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