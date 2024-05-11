الحلبي شارك في يوم "الأبواب المفتوحة" بجامعة البلمند: لضرورة الإرتقاء في التعليم العالي

نظّمت جامعة البلمند، حرم سوق الغرب "الأبواب المفتوحة Open Doors" حيث فتحت المجال أمام 1600 طالب وطالبة من مختلف المدارس الرسمية والخاصة للتعرّف على كليّات الجامعة وإختصاصاتها وخاصة الإختصاصات التي تدرّس في حرم سوق الغرب.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، خلال لقاء تربوي نظمته الجامعة لمدراء المدارس الرسمية والخاصة في منطقة عاليه، إلى أن "هذا اليوم في حرم جامعة البلمند العريقة والذي يحتضن هذا الحشد من التلامذة يؤكّد على أهميّة الإرتقاء في التعليم العالي وتحصيل المعرفة والعلم عبر إختيار إختصاصات تفتح الطريق إلى سوق العمل".

ورأى أن "هذا الحرم الأكاديمي لجامعة البلمند الذي يجمع كل الأطياف اللبنانية في بوتقة واحدة، يشكّل تجربة مميّزة ورائدة هي خير دليل وتأكيد على مسيرة البلمند معزّزًا دورها ورصيدها بسمعة أكاديمية ناصعة".

ثم جال الحلبي على النشاطات بمرافقة الضيوف الكرام حيث قدّم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني عرضًا ميدانيا حول كيفية الكشف عن الألغام وتفكيكها من خلال الكلاب المدربة والآلات الحديثة المستعملة للكشف عن الألغام.