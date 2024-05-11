“تحذير خطير”.. إسرائيل تطلب اخلاء مناطق جديدة في رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ووسط تأكيد الأمم المتحدة عدم وجود أمكان آمنة في كامل القطاع يلجأ إليها النازحون من رفح، طالبت إسرائيل باخلاء المزيد من الأحياء في المدينة.

فقد أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ما وصفه بالتحذير الخطير، داعياً السكان والنازحين في مخيمات رفح والشابورة والاحياء الأداري، الجنينة وخربة العدس في بلوكات 6, 7, 8, 9, 17, 25, 26, 27 و 31 إلىاخلائها فورا، كونها “مناطق قتال خطيرة”، وفق تعبيره

كما أكد أن قواته “ستعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الارهابية في تلك الخليج 365”، في إشارة إلى مقاتلي حماس. وحذر من الاقتراب من الجدار الأمني وفقا لـ “العربية”.