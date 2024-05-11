مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عن “قلقهم العميق” إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية، داخل وحول مجمعي “ناصر” و”الشفاء” الطبيين وحولهما في غزة، حيث تم العثور على مئات عدة من الجثث، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

وشدد أعضاء المجلس على “ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي”، وطالبوا “بالسماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة، لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ومحايدة لتحديد الملابسات وراء انتهاكات القانون الدولي”.

كما كرروا مطالبتهم جميع الأطراف “بالامتثال الدقيق” لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما حماية المدنيين والمرافق المدنية.

كما أكد الأعضاء من جديد على أهمية السماح للعائلات بمعرفة مصير ومكان وجود ذويهم.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.