مرحلة أولى.. مطار العريش يستقبل أول طائرة مساعدات مصرية لأهالي غزة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية توجيهات إلى اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد "المصيلحي"، أن مصر بذلت جهودًا دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق إرسال مساعدات إغاثة عاجلة لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر.

وكشف الوزير، أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته حوالي 80% وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

من جانبه قال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المساعدات الجوية لسكان القطاع.

وأضاف أنه وصل اليوم أول طائرة من إجمالي 4 طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعًا محملة بـ 5 آلاف خيمة سعة كل خيمة 16 فردًا بإجمالي 80 ألف فرد.

وأوضح فتحي، أنه تم التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية - مكتب مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية ليتم توزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة قطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.

وأشار "فتحي"، إلى أن إجمالي ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حوالي 615 طنًا وحتى تاريخه عبارة عن 23 ألف بطانية، و16 ألف مرتبة، و13 ألف خيمة، و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيرة نوم، وأدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.

وبناءً عليه، واصلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أقصى جهودها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة وتنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين مصر والهيئة.

ولفت نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، إلى أنه سبق وأرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعدادًا كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دعمت بها القطاع بلغت حوالي 300 طن مساعدات محملة على 106 شاحنات في 6 قوافل سابقة تحتوي على مواد طبية وخيام ومشمعات ومواد إعاشة وأدوات النظافة العامة والشخصية، وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأكد أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهدًا للوقوف بجانب قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها حيث ستواصل التنسيق مع كل الجهات المعنية لتجهيز مطالب الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة، كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية -وزارة التموين والتجارة الداخلية- وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.