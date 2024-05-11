أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ترحيبها بـ"قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهليّة دولة فلسطين للعضويّة الكاملة في المنظّمة، حيث صوّت لبنان والمجموعة العربيّة، من ضمن 143 دولة، لصالح هذا القرار".
ورأت في بيان، في القرار الأخير "خطوة في الاتجاه الصّحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينيّة، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية رحّب بقرار أهلية فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة: خطوة لاستعادة الحقوق الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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