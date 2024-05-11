شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شقيق رئيسة بيرو.. ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات القضائية في بيرو، إلقاء القبض على نيكانور بولوارتي شقيق رئيسة البلاد دينا بولوارتي.

ويأتي هذا في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، مشيرة إلى أتهامه باستغلال النفوذ وتشكيل منظمة إجرامية. فساد شقيق رئيسة بيرو وقُبض على إجمالي ثمانية أشخاص مشتبه بهم، من بينهم محامي الرئيسة بولوارتي.

ومنذ أيام كانت الحكومة حلت وحدة شرطة خاصة كانت تدعم مدعين في تحقيقاتهم مع الدائرة الداخلية للرئيسة.

وبخصوص فساد نيكانور بولوارتي، أوضحت تقارير أنه عين حلفاء مقربين له في وظائف حكومية، فيما يعتقد المحققون أنهم قدموا أموالا وتوقيعات لتسجيل حزب "مواطنون من أجل بيرو". الفساد في بيرو وكانت نائبة الرئيس السابقة دينا بولوارتي، وصلت إلى السلطة في نهاية عام 2022، بعد اعتقال الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بتهمة محاولة انقلاب بعد مواجهة مع الكونجرس.

كما خضعت دينا بولوارتي مؤخرا لاستجواب من جانب مكتب المدعي العام للاشتباه في قيامها بالإثراء غير المشروع.