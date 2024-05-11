جعجع: "برافو" للأمن العام ونحن في انتظار الخطوات التالية

نوّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في تصريح، بالخطوات الّتي تقوم بها المديريّة العامّة للأمن العام، في ملف النزوح السوري غير الشرعي في لبنان، قائلًا: "برافو" للأمن العام. هذه خطوة أولى على طريق الألف ميل. نحن في انتظار الخطوات التّالية".

وكانت دوريّة كبيرة تابعة لمركز الأمن العام في الكورة، قد دهمت أمس عددًا من المحال التّجاريّة الّتي يديرها سوريّون بطريقة غير شرعيّة، فأقفلت محالًا لبيع الخضار والفاكهة والمأكولات ومحالًا تجاريّة وألبسة وصالون حلاقة رجالي في بلدتَي أنفه ودار بعشتار.

وختم الأمن العام- مكتب جزين بالشّمع الأحمر، محلَّين يشغلهما شخصان من التّابعيّة السّوريّة، الأوّل لبيع الخضار في ضهر الرملة، والثّاني للحلاقة في كفرجرة بمنطقة جزين. وقام مركز الأمن العام في جبيل، أمس أيضًا، بإقفال عدد من المحال التّجاريّة الّتي يشغلها سوريّون بشكل مخالف للقوانين، بالشّمع الأحمر.