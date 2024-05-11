الأباتي رزق زار دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري وجال في أقسامه

زار الرّئيس العام للرهبانيّة المريميّة المارونيّة الأباتي ​إدمون رزق​، يرافقه المدبّر العام جان مارون هاشم وأمين السّرّ الخاص في الرهبانيّة الأب أديب غصين، دير مار يوحنا المعمدان القلعة في ​بيت مري​، حيث كان في استقباله رئيس الدّير الأب المدبّر بشارة إيليا وعدد من الأباء.

وجال الأباتي رزق على أقسام الدّير، وزار الكنيسة الأثريّة، حيث رُفعت الصّلاة ورُتّلت المزامير.