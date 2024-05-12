شرطة الاحتلال تفرق تظاهرات تل أبيب بمضخات المياه وتعتقل زوجة أحد الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة 12 العبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية تفرّق تظاهرة في تل أبيب باستخدام مضخات المياه، وتعتقل زوجة احد المحتجزين لدى حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أهالي 600 جندي أرسلوا رسالة إلى قيادات الجيش أعربوا فيها عن معارضتهم اجتياح رفح .

وقالت مصادر فلسطينية، إن الجيش" الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية بعدة غارات في جباليا شمالي قطاع غزة، مستهدفا حماس .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يشن غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة

وأضافت، أن حماس لا زالت تمتلك صواريخ بعيدة المدى وقد تطلق النار على "غوش دان" من رفح قبل أن يضع "الجيش" الإسرائيلي يده على الصواريخ .