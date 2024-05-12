7 مليارات دولار حزمة دعم كورية لصناعة الرقائق

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية تعد خططا لحزمة دعم لاستثمارات وأبحاث الرقائق تبلغ قيمتها أكثر من 10 تريليون وون (7.30 مليار دولار)، وذلك بعد أن وضعت نصب عينيها الفوز في "الحرب"، في صناعة أشباه الموصلات.



وقال وزير المالية تشوي سانج موك، إن الحكومة ستعلن قريبًا عن تفاصيل الحزمة التي تستهدف مواد الرقائق وصانعي المعدات والشركات غير المصنعة عبر سلسلة توريد أشباه الموصلات.



وأضافت وزارة المالية، في بيان أن البرنامج يمكن أن يشمل عروض قروض سياسية وإنشاء صندوق جديد تموله المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

كوريا الجنوبية

وتقوم كوريا الجنوبية أيضًا ببناء مجمع ضخم للرقائق في يونغين، جنوب عاصمتها سيول، والذي تصفه بأنه أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم.

وتعهد الرئيس يون سوك يول ببذل كل الموارد الممكنة للفوز في "الحرب" في الرقائق، واعدا بمزايا ضريبية للاستثمارات.

من ناحية أخرى، التقي الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الخليج 365 الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة تشوي بيونغ سون في مقر الخليج 365 .

أكد الدكتور عبدالسند يمامة علي عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية واضاف أن الوفديين وعموم المصريين معجبون بالتجربة الكورية خاصة الاقتصادية وكيف تحولت كوريا الجنوبية الي قوة اقتصادية كبري في العالم.

وأشار إلي أن الخليج 365 هو أعرق الأحزاب المصرية وفي منطقة الشرق الأوسط ومر علي تأسيسه ١٠٠ عام .



وردا علي اعجاب القنصل الكوري بشعار الخليج 365 الهلال والصليب قال الدكتور عبدالسند أننا في الخليج 365 لا نعرف الفرق بين المسلم والمسيحي ونحن الحزب الوحيد الذي خصص صفحة كاملة للكنيسة المصرية بجريدة الخليج 365 وجعلنا للأقباط كوتة معتبرة في كافة تشكيلات الحزب .



وقال تشوي بيونغ سون القنصل العام الكوري أنه أراد أن يحضر الي حزب الخليج 365 الموقر الذي يسمع عنه دائما بمناسبة السنة الجديدة و تهنئة رئيس الخليج 365 بهذه المناسبة .



واضاف أنه اعجب بشعار الخليج 365 الهلال يحتضن الصليب عندما شاهده علي خطاب تعزية أرسلته لجنة العلاقات الخارجية للحزب باسم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الخليج 365 للسفارة عندما وقع حادث في كوريا الجنوبية .