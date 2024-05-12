شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول سويسري أثناء رحلة تزلج.. ماذا حدث له؟ والان نبدء بالتفاصيل

وفاة أندريه زيموناتزى

الدمام - شريف احمد - كشفت الحكومة السويسرية تفاصيل وفاة نائب المستشار السويسري أندريه زيموناتزى عن عمر 55 عاما.وبينت أن "زيموناتزى" توفي "في إحدى رحلات تزلجه المحببة" في الجبال مع أسرته.ووجهت الحكومة له الشكر على خدمته منذ تولى المنصب في 2009، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت المستشارية الاتحادية السويسرية في بيان: "كان يرى التواصل الحكومي كخدمة للجمهور وللحكومة".كما أعربت عدة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية السويسرية عن حزنها وتعازيها لأسرة زيموناتزى.