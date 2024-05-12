قائد الجيش الأوكراني يحذر من "موقف عصيب" في خاركيف والدفاع الروسية تعلن السيطرة على أربع بلدات جديدة

اعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود.

ولفت سيرسكي الى ان "وحدات قوات الدفاع تخوض معارك دفاعية شرسة. تم صد محاولات الروس لاختراق دفاعاتنا". وأضاف "الموقف عصيب لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع وتكبيد العدو الخسائر".

وذكر المتحدث باسم الجيش نزار فولوشين للتلفزيون الأوكراني اليوم، بان "الجيش الروسي ينفذ عملياته على جبهتين، إنهم يحاولون توسيع نطاق الجبهة". وأضاف أن الاتجاهات الرئيسية للهجوم الروسي تستهدف مدينتي فوفتشانسك وليبتسي.

وحث فولوشين السكان على البقاء هادئين، قائلا إن روسيا تشن حملة إعلامية لبث الذعر إلى جانب هجومها العسكري. وقال "يجب أن يظل السكان هادئين... قوات الدفاع صامدة على الخطوط والوضع تحت السيطرة".

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على أربع بلدات إضافية في منطقة خاركيف الأوكرانية المحاذية لروسيا، بعد يومين من بدء عملية برية في هذه المنطقة.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان، بانه "تقدّمت الوحدات التابعة لمجموعة قوات الشمال في عمق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشتشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في منطقة خاركيف".

وأكّد الجيش الروسي السبت سيطرته على ست قرى أوكرانية بينها خمس في منطقة خاركيف.