افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية باصابة 5 جنود من الجيش الإسرائيلي وموظف في وزارة الحرب بجروح خطيرة خلال معارك قطاع غزة، بينهم 2 من الكتيبة "51 غولاني" جراء هجوم للجيش عن طريق الخطأ، خلال مساعدة القوات في منطقة جباليا.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت: اصابة 5 جنود من الجيش الإسرائيلي وموظف في وزارة الدفاع جراء هجوم للجيش عن طريق الخطأ في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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