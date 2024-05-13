الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة القانون الدولي الإنساني

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسى والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون في مجالات القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التكامل الدولي فيما يخص دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الإنسان في كافة أنحاء العالم.

ووقعت وزارة الخارجية، واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات القانون الدولي الإنساني، حيث مثل الوزارة في توقيع المذكرة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، فيما مثل اللجنة الدكتور جلال العويسى رئيس اللجنة.

وتهدف المذكرة إلى دعم تكامل الجهود المشتركة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

يذكر أنَّ اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أُنشئت بقرار صادر عن مجلس الوزراء عام 1428هـ، وبتمثيل 12 جهة حكومية برئاسة هيئة الهلال الأحمر وهي: (وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني، وزارة الخارجية، وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الإعلام، رئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة حقوق الإنسان)، حيث تنهض اللجنة بتنسيق الجهود الوطنية لتفعيل هوية ورسالة المملكة التي تنطلق من مبدأ: الإنسان أولاً في السلم والحرب.