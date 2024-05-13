"أكسيوس": "إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية بشكل غير رسمي المشاركة في تشغيل معبر رفح

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين، أن "إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية بشكل غير رسمي المشاركة في تشغيل معبر رفح"، موضحاً أن "الاقتراح الإسرائيلي اشترط إغفال انتماء أعضاء السلطة وتعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية".

وكشف الموقع، أن "الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عباس ومستشاريه الذين رفضوا العمل في معبر رفح سرا".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار أجرى اتصالا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لحل الأزمة المحيطة بمعبر رفح". وأبلغ بار رئيس المخابرات المصرية بأن إسرائيل مستعدة لأي حل باستثناء عودة حماس إلى معبر رفح.

وبحسب الموقع، فإن "تل أبيب وواشنطن وافقتا على إرسال السلطة الفلسطينية ممثلين غير رسميين إلى معبر رفح".