"للأبد".. تفاصيل حملة طلابية لتجنب الطلاق واختيار شريك الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أطلق طلاب الفرقة الثالثة بالمعهد الدولي العالي للإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان حملة لتوعية الشباب المقبلين علي الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة المناسب لتقليل نسب الطلاق، ولتجنب المشاكل التي تؤدي للطلاق وطرق حلها، يأتي ذلك في إطار مادة التدريب العملي للفرقة الثالثة بالقسم.

وجاءت الحملة تحت مسمي "للأبد" ، لدلالته على الشئ الذي لا حدود له أو اللا منتهي أو غير المحدود في الحُب، وتهدف الحملة للحد من نسب الطلاق واختيار الشريك الصحيح الذي سنكمل معه حياتنا بكل حب،من خلال نشر التوعية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعيه.

وتعمل الحملة تحت رعاية رسمية من وزارة التضامن الإجتماعي، وتحت الرعاية الرسمية والتنسيق المستمر من المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسر المصرية "مودة" التي تقوم الحملة على غراره، وأيضًا تعمل تحت الرعاية الرسمية من وازرة الشباب والرياضة.

وتتواجد الحملة علي منصات التواصل الإجتماعي المختلفة لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور المصري بهدف التوعية، كما ذهب فريق الحملة لأخذ الدورة التدريبية التابعة للمشروع القومي للحفاظ على الأسر المصرية "مودة" للاستفادة منه وإفادة الحملة.

تأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة سهير صالح عميد المعهد، وتحت إشراف رشا حجازي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالمعهد، والخبير الإعلامي غادة واكد، وعضو الهيئة المعاونة روان علاء عيسي.