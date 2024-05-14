نصف شهر.. تعرف على عدد أيام الإجازات الرسمية في يونيو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يحظى شهر يونيو 2024 بأكبر وأطول فترة إجازات خلال العام الجاري حيث يصل عدد أيام العطلات والإجازات إلى 15 يومًا.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية عدد الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يونيو 2024 :

السبت 1 يونيو 2024 عطلة اسبوعية.

الجمعة 7 يونيو 2024 عطلة اسبوعية.

السبت 8 يونيو 2024 عطلة اسبوعية.

الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة اسبوعية.

السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع ايام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20 يونيو 2024 ( من المتوقع أن تقره الحكومة بإعتباره أجازة بدلا من وقفة عرفة)

الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة اسبوعية.

السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

الجمعة 28 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

السبت 29 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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