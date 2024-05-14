افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "الامن العام باشراف العميد علي الجاروش يدأ بإجراءاته لتأمين عودة حوالي 320 نازحا سوريا من معبر الزمراني عرسال".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الامن العام بدأ بإجراءاته لتأمين عودة حوالي 320 نازحا سوريا من معبر الزمراني عرسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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