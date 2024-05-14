القيادة الوسطى الأميركية: السفينة "يو إس إس" ماسون دمرت صاروخا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر

اعلنت القيادة الوسطى الاميركية أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار في منطقة يسيطر عليها "الحوثيون" في اليمن.

وكشفت انه "بين الساعة 5:51 مساءً والساعة 6:02 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت السفينة يو إس إس ماسون (DDG 87) في التصدي وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون بأتجاه البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق منطقة البحر الأحمر".

واكدت انه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة الى انه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".