أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بانه بتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تعمل خلية إدارة الأزمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة والتي تتألف من الصليب الاحمر اللبناني، فوج اطفاء بيروت، فوج حرس بيروت، فرقة طوارئ بلدية بيروت والفرق الفنية التابعة للبلدية على تأمين مراكز الإيواء للاخوة النازحين من القرى الجنوبية جراء الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت منازلهم وقراهم، حيث تم خلال الساعات الماضية تأمين حوالي 10 الآف شخص في مراكز إيواء في حوالي 45 مدرسة ومجمع مهني في مدينة بيروت، تم بالاضافة الى تأمين وجبات طعام يتم توزيعها تباعاً على الاخوة النازحين، بالاضافة الى التعاون مع عدد من الجمعيات التي قامت بتأمين عدد من الفرش والمخدات وحرامات اضافة الى المياه وأدوية وغيرها من المواد الضرورية، على أن يتم استكمال تأمين كافة المستلزمات والمواد المطلوبة لجميع النازحين.

كانت هذه تفاصيل خبر خلية إدارة الأزمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت: تم تأمين مراكز ايواء لحوالي 10 آلاف نازح في مدينة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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