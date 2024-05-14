سلطات كوسوفو تمنع بطريرك صربيا من دخول أراضيها

أعلنت الكنيسة الصربية الأرثوذكسية أنّ بطريركها بورفيريوس مُنع أمس من دخول كوسوفو حيث كان مقرراً أن يحضر الاجتماع السنوي للأساقفة.

واكدت الكنيسة في بيان إنّ البطريرك توجّه برفقة سبعة من كبار أساقفة الكنيسة الصربية إلى معبر مرداري الحدودي مع كوسوفو بقصد الذهاب إلى بيا، المدينة الواقعة غربي كوسوفو والتي يسمّيها الصرب بيش، لكنّ سلطات بريشتينا منعتهم من الدخول من دون أن تقدّم لهم "أيّ تفسير" لسبب هذا المنع.

وبورفيريوس الذي انتُخب بطريركاً في 2021 يُعتبر قريباً من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وقد سبق لبريشتينا أن منعته من دخول كوسوفو في كانون الأول 2022.

وردّاً على بيان الكنيسة، كشفت وزارة خارجية كوسوفو انه"طالما أنّ صربيا لا تسمح لممثّلينا بزيارة صربيا، وطالما أنها بشكل خاص لا تنهي حملاتها ضدّ جمهورية كوسوفو على الساحة الدولية، وتواصل خطاب الكراهية والتهديدات ضدّ جمهورية كوسوفو وممثّليها، فإنّنا بدورنا لن نسمح بالزيارات".