قوى الأمن: توقف متورطَين بسرقة من داخل منزل وسرقة أسلاك كهربائية بالكورة وبشرّي وجرود جبيل

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن توقيف متورطَين اثنَين بسرقة من داخل منزل، وسرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة في الكورة وبشرّي وجرود جبيل.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ أنّ "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن أقدم مجهولان في بداية العام 2024 وبواسطة الكسر والخلع، على الدّخول إلى منزل مواطن في بلدة بريسات – بشري، يشغله مالكوه خلال فصل الصّيف، وسرقا من داخله بعض المقتنيات، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما".

وأكّدت أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المتورطَين، ومن بينهما المدعو: خ. هـ. (من مواليد عام 1986، لبناني)"، مضيفة "بتاريخ 27-4-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في الضّنّيّة".

ووفق البلاغ، فإن بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة المنزل في بريسات، بالإشتراك مع شخص آخر، وأنهما سرقا تلفازاً وبطاريةً وأغراضاً أخرى. كما اعترف أنه أقدم برفقة آخرين على سرقة العديد من الأسلاك الكهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من بلدات الكورة وبشرّي وجرود جبيل، وبيعها في إحدى "بؤر الخردة" في البدّاوي - طرابلس.

وبتاريخ 29-4-2024 وبنتيجة المتابعة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة، في بلدة وادي خالد، أحد شركاء (خ. هـ.) بعمليات سرقة أسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة، ويُدعى: ز. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف باقي المتورطين.