محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات حول هجوم رفح خلال الأسبوع الراهن

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها "ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة".
وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.
أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّ جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
ولفتت وكالة "رويترز" في هذا الصدد إلى أنّ "الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة".
ويأتي ذلك في إطار الدعوى المتعلّقة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
وكانت قد أصدرت المحكمة إجراءات تتعلّق بالطلب من إسرائيل اتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات للقطاع المحاصر.
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