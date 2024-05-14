"الادارة والعدل" تابعت درس اقتراحي قانوني مكافحة الارباح غير المشروعة طبيا واستشفائيا ومحاربة الفساد بالقطاع الخاص

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، حيث بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص. وكان سبق للجنة ان كلفت نوابا من بين أعضائها لدرس مسألة دمج الاقتراحين، على ان ترفع تقريرها في هذا الشأن قبل هذه الجلسة. وقد سبق للجنة ان بدأت بمناقشتهما.

وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة درس الاقتراحات المذكورة من خلال مسودة سبق للجنة التي كلفت اعدادها ان رفعتها الى لجنة الادارة والعدل".

وأوضح البيان صادر عن اللجنة انه "نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود حدول اعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية".