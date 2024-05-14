تمنى النائب مروان حماده في تصريح له في المجلس النيابي، ان "تكون المسودة التي ستطرح غدا اقرب الى ورقة الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي ورقة جدية على مراحل تعتمد على الاحصاء والتصنيف"، مشيرا الى ان "ما لفتني الى ان هناك تصريح حكومي واخر حزبي عن حل البحر"، معتبرا ان "طرح هذا مستحيل ولا احد يسمح طرحه ا الامر وهو يفضح نيات النظام السوري بعدم قبول النازحين". ودعا لـ"العودة الى المنطق بعيدا عن الحلول العشوائية".

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: طرح فتح البحر امام النازحين امر مستحيل ويفضح نيات النظام السوري بعدم قبولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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