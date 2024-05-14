إعلام إسرائيلي: إصابة مبنيين في المطلة ومنزل في عرب العرامشة بصواريخ مضادة للدروع

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "إصابة مبنيين في المطلة بالجليل الأعلى بصواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان، وإصابة منزل في عرب العرامشة بصاروخ مضاد للدروع".

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