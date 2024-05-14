كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب عن "يوم طويل في ضيافة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية"، برفقة النائبَين السابقَين اميل رحمه وسيزار معلوف. وقال، في تصريح، إنّ فرنجية يبقى صامدًا كصمود الأرز واضحًا دون مواربة. كرامته ومبادئه أهم من كل المواقع والكراسي".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب بعد لقائه فرنجية برفقة رحمة والمعلوف: فرنجية يبقى صامدًا كصمود الأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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