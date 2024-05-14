"دكان الفرحة".. صندوق تحيا مصر يصل إلى الطلاب الأولى بالرعاية في جامعة جنوب الوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظم صندوق تحيا مصر معرض للملابس الجديدة ضمن مبادرة "دكان الفرحة" في جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، ليوفر 15 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، ويأتي إطلاق هذه المبادرة من قبل الصندوق في إطار سعيّه الدائم لدعم الطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، وتخفيف العبء المادي عن أسرهم، وتعزيز فرصهم في النجاح.

وبحسب بيان، يستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام على التوالي للطالبات والطلبة خلال الفترة من 14 مايو الجاري وحتى 16 مايو، لإتاحة الفرصة أمام أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، لاختيار ما يناسبهم من المعرض، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، ليوفر المعرض فرصة اختيار لكل طالب وطالبة 5 قطع مختلفة بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات دون مقابل.

وذلك إدراكًا من صندوق تحيا مصر لأهمية دور طلاب الجامعات في دفع عجلة التقدم ونهضة الجمهورية الجديدة، وتعزيز شعور الطلاب بالتقدير والدعم، وتحفيزهم على المثابرة وتحقيق أهدافهم، وإيمانًا من الصندوق بأنهم بناة مستقبل مصر المشرق.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في أبريل عام ٢٠١٩ ، وتعمل بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث تتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار ٥ قطع تناسبه بحرية تامة، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات بنها، والمنيا، وجنوب الوادي، والإسكندرية، وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط ، والمنيا فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية، ودور رعاية الأيتام، وأبناء السجينات، وذوي الهمم، في القاهرة، والجيزة، والشرقية، والأقصر، والواحات البحرية، وقنا، وشمال سيناء.