بريطانيا تستأنف قرار المحكمة القاضي بعدم تطبيق قانون اللجوء البريطاني على أيرلندا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - ستنظر لندن في الاستئناف بعد أن حكم أحد القضاة يوم الاثنين بأن قانون المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لا ينبغي أن ينطبق في أيرلندا الشمالية.

ووجد القاضي مايكل همفريز أن أجزاء من القانون تنتهك حماية حقوق الإنسان في اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي.

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك إن الحكومة ستستأنف حكم المحكمة في بلفاست الذي خلص إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه يقوض الحقوق المنصوص عليها في اتفاق الجمعة العظيمة للسلام لعام 1998.



وافق البرلمان على خطط المملكة المتحدة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا في أواخر أبريل/نيسان بعد تعرضهم لتقلبات قانونية.

تم التصويت على البرنامج المثير للجدل بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه غير قانوني.

وقد لقيت خطة المملكة المتحدة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.