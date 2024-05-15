سائق أوبر الثاني بعد خروجه من سرايا النيابة: "اتهموني في الحادث بالغلط"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

علق "حسن. م" سائق أوبر الثاني الذي استقبل رحلة "فتاة التجمع" بعد أن ألغاها المتهم الأول، عقب مغادرته سرايا نيابة مدينة نصر ثان، بعد سماع أقواله بشأن واقعة التعدي على فتاة بمنطقة التجمع: " كنت جاي أقول اللي حصل معايا وأسرة الضحية كانت فكراني إني مشترك في الواقعة وأن الاتهام عن طريق الخطأ".

وبرأت "سالي عوض" شقيقة فتاة التجمع سائق أوبر الثاني "حسن" في بث مباشر عبر "الخليج 365" من الاشتراك مع المتهم الأول في الحادث.

وكانت "سالي" اتهمت السائق المشار إليه بالاشتراك مع السائق المتهم الرئيسي، بعد حضوره لدى مسكنها لتوصيلها إلى مدينة الشيخ زايد، في حين أنها لم تطلبه من خلال التطبيق.

وعدلت فتاة التجمع عن أقوالها بعد اكتشافها أنه حضر للمسكن بناء على طلب تلقائي من التطبيق بتوفير أقرب سائق لها بعد إلغاء المتهم للرحلة، فقررت جهات التحقيق استبعاده من الاتهام وصرفه من جهات التحقيق.من جانبها أمرت النيابة بعرض السائق المتهم على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.



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