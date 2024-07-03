استقبال حافل لفيلم "سوفتكس" بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

استقبال حافل وتصفيق حار من الجمهور حصده فيلم سوفتكس للمخرج نواز ديشه الذي شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الثامنة والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك، أحد أقدم المهرجانات في العالم والحدث السينمائي الرائد في وسط وشرق أوروبا

جاءت ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد الذي تفاعل مع الفيلم، في حضور المخرج نواز ديشه والمنتجين والأبطال وطاقم العمل.

ويحظى الفيلم بثلاثة عروض إضافية أيام 2 يوليو الساعة 1 ظهرًا بقاعة Pupp و3 يوليو الساعة 7 مساءً بقاعة لازني الثالث و4 يوليو الساعة 4 عصرًا بقاعة المؤتمرات.

الفبلم إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم للاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما. ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، ويصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي، لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر.

"سوفتكس" بطولة عبدالرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد بلوم.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة آردِن فيلم، وشركة The Cup of Tea، أما المنتج التنفيذي فهي شركة وايت فلكس برودكشن بالتعاون مع ويست وارد بروداكشن. تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.