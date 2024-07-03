30 صورة من خطوبة يارا ابنة حسام حسن ورجل الأعمال أحمد راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام حسن، بخطبة نجلته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد في حفل عائلي.

وقبل 6 أسابيع وتحديدا يوم 26 أبريل 2024، احتفل حسام حسن بقراءة فاتحة ابنته يارا على أحمد راشد.

ودرست يارا الاتصال الجماهيري والإعلام في الجامعة الكندية الدولية، وتظهر ابنة حسام حسن، بشكل دائم على موقع "إنستجرام"، ويتابعها 44 ألف متابع، كما أنها تتمتع بموهبة الرسم والتصوير، وتدير صفحة على "إنستجرام"، تضم صورا لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك يارا متابعيها صورها مع والدها حسام حسن ووالدتها هويدا الغرباوي، بالإضافة إلى شقيقتها التي احتفلت بتخرجها منذ ما يقرب من 3 سنوات وشقيقها عمر، الذي يحب السفر وسباق السيارات، كما أنها تعمل في مجال الموضة والفاشون وتمتلك صفحة لبيع الملابس الصيفية.

وتولى حسام حسن القيادة الفني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي فشل في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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