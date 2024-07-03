"ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج أشرف فايق، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لكنه غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.

وكتب أشرف فايق"، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء الآن أصبحت أفضل صحيا.. وغادرت المستشفى من ساعتين وسامحوني.. وأشكر كل من حاول الاطمئنان على حالتي الصحية".

وتابع: "سامحوني، لو كنت لم أجبكم، لأنني ممنوع بأمر الأطباء من الحديث في الهاتف تماما والحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه، وقدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم لي بالشفاء".

يذكر أن أشرف فايق مخرج، أخرج بعض الأفلام منها فيلم اللبيس، الزمهلوية، مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش الذي عرض عام 1989، فيلم اللمبي 8 جيجا، فيلم إمرأتان ورجل عام 1987، فيلم ابن تحية عزوز عام 1986، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ مساء الفن عام 2016.

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