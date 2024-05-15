٣ قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "فتاة التجمع"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر ثان بالقاهرة، حبس "سائق أوبر" المتهم بالخطف والاعتداء على سيدة في مدينة نصر بالقاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة عرض المتهم على الطبيب الشرعي لتباين مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما طالبت النيابة بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة الموجودة في السيارة.

وتفحص جهات التحقيق بالنيابة العامة كارت الذاكرة "ميموري" الخاص بكاميرا المراقبة المركبة بسيارة السائق لبيان مدي ملابسات الواقعة تفصيلاً.

وغادر "حسن" سائق أوبر - الثاني- الذي استقبل رحلة "فتاة التجمع" بعد السائق الأول، من سرايا نيابة مدينة نصر ثان، عقب سماع أقواله بشأن واقعة التعدي على فتاة بمنطقة التجمع.

وكانت الفتاة اتهمت السائق المشار إليه بالاشتراك مع السائق المتهم الرئيسي، بعد حضوره لدى مسكنها لتوصيلها إلى مدينة الشيخ زايد، في حين أنها لم تطلبه من خلال التطبيق.

وعدلت فتاة التجمع عن أقوالها بعد اكتشافها أنه حضر للمسكن بناء على طلب تلقائي من التطبيق بتوفير أقرب سائق لها بعد إلغاء المتهم للرحلة، فقررت جهات التحقيق استبعاده من الاتهام وصرفه من جهات التحقيق.



اقرأ أيضًا:

مواجهة بين سائق أوبر و"فتاة التجمع" أمام النيابة.. والأخيرة: عملت ليه كده



"الأدلة موجودة وهنروح الطب الشرعي".. شقيقة ضحية "سائق أوبر" تكشف مفاجأت جديدة



سائق أوبر الثاني بعد خروجه من سرايا النيابة: "اتهموني في الحادث بالغلط"



سائق أوبر للنيابة: "لو غلطت اعدموني".. ومحاميه يكشف عن موقفه بالقضية