"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، عن ترشيح شريف فتحي وزير الطيران الأسبق، لتولي منصب وزير السياحة، خلفًا لأحمد عيسى.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن شريف فتحي، خلال السطور التالية، كالتالي:

- من مواليد 18 أبريل 1963.

- عمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عامًا.

- تقلد عددًا من المناصب منها، مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية، وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- أتم فتحي العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها: برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف.

- شغل منصب وزير الطيران المدني في الفترة بين 2016 حتى 2018

- تولى سابقا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران.

- تولي منصب المدير الإقليمي في الخطوط الجوية الملكية الهولندية كي إل إم.

- شغل منصب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا.

- عمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران.

- عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة إير كايرو، والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران

اقرأ أيضًا:

مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)

دمج واستحداث وزارات و3 أولويات.. حكومة مدبولي الجديدة – تغطية خاصة