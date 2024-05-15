أبرزها اللانشون والسوسيس.. أطعمة يجب ابتعاد طلاب المدارس عنها أثناء الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نصحت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، ومعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث بالابتعاد عن عدة أطعمة لطلاب الثانوية العامة والمدارس أثناء المذاكرة والامتحانات.

وتشمل النصائح:

1- الأطعمة الدسمة المطهية بالدهون المهدرجة والمقليات والاطعمة السريعة لأنها تؤثر بالسلب على المخ والتركيز وتزيد من التوتر والقلق.

2- عدم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة مثل الشيكولاتة والحلويات لأنها تضعف الذاكرة وكذلك تزيد من التوتر واستبدالها بالشيكولاتة الداكنة أو الفواكه الطبيعية أو المجففة.

3- الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس والبسطرمة لأن الإفراط فى تناولها يقلل التركيز ويزيد من التدهور المعرفي لدى الطلبة.

4- عدم تناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والكافيين التي تؤثر بالسلب على التركيز وتزيد من التوتر.

5- قلل من شرب المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة والشاي لأنها تؤثر على جودة النوم وبالتالى تؤثر بالسلب على التركيز وممكن أن تزيد من القلق واستبدلها بالعصائر الطبيعية قليلة السكر.