الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 17 مسيّرة أوكرانية وصاروخَين بأجواء 3 مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 17 طائرة مسيّرة أوكرانية وصاروخين من طراز "هارم" وقنبلتين جويتين موجّهتين من نوع "هامر" وقذيفتين لراجمات "الدر" الصاروخية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط 2022، تنفيذ ما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في وقت يتقدم فيه الجيش الإسرائيلي في ساحة القتال، خصوصًا مع الهجوم البرّي الذي يشنّه على منطقة خاركيف.